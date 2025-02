DISTRITO FEDERAL

Motorista de app é banido de plataforma após sugerir 'xerecard' como pagamento

Condutor recorreu à Justiça, que defendeu posição da Uber quanto ao descredenciamento

Millena Marques

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 08:50

Caso aconteceu no Distrito Federal Crédito: Shutterstock

Um motorista de aplicativo foi descredenciado da Uber após enviar uma mensagem de teor sexual a uma passageira. A situação aconteceu em janeiro do ano passado, mas só veio à tona nesta semana. Na ocasião, o homem falou que a cliente poderia pagar a viagem com “xerecard”. As informações são do Metrópoles.>

Veja conversa: >

Motorista: Oi, novinha>

Motorista: pode pagar com xerecard>

Passageira: eu vou é te denunciar, seu safado>

Motorista: (emoticons de risada)>

Passageira: kkkkkkk>

O homem foi banido da plataforma após a denúncia da passageira. Ele levou o caso à Justiça do Distrito Federal, onde a situação aconteceu, sob alegação de que não houve possibilidade de ampla defesa. A Justiça, no entanto, defendeu a rescisão do contrato. >