Motorista se arrisca no teto de carro após abandonar direção em avenida

Um homem foi flagrado abandonando o carro em movimento, e subindo no veículo para surfar no meio de uma avenida de Uberlândia, em Minas Gerais. O caso aconteceu nesta terça-feira (1°).



O motorista fez a ação, que é considerada crime de trânsito, na Avenida Sideral. Nas imagens é possível ver que o homem sai do carro pela janela e sobe no teto do veículo.



Pouco depois, o rapaz faz movimentos semelhantes aos do surfe em cima do carro. Enquanto isso, o automóvel desvia para a esquerda e acaba invadindo o canteiro central da via.