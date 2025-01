CRIME

MP denuncia médica da UFRJ por injúria racial contra auxiliar: 'Vou te colocar no tronco'

As injúrias raciais teriam sido proferidas durante um desentendimento no trabalho

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra uma médica da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por injúria racial De acordo com a denúncia, Evelise Pochmann da Silva teria proferido insultos racistas contra uma técnica de enfermagem. Durante um desentendimento no trabalho, ela teria dito à colega: "Vou te colocar no tronco".

Segundo a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do MPRJ, o caso ocorreu na manhã do dia 1° de abril de 2024. As injúrias raciais teriam sido proferidas durante um desentendimento no trabalho. A médica teria questionado a organização das tarefas com as seguintes ofensas: "Vai trabalhar como? Vai lavar? Vai passar? Eu vou te colocar no tronco!". A última frase faz referência ao período da escravidão no Brasil.