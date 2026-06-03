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Mulher e ex-marido policial militar são encontrados mortos dentro de casa

Corpos de Jessyca Muniz e do tenente Marcos Guimarães foram encontrados pela mãe da vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:27

Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa
Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Jessyca Muniz, 35 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (2). No mesmo imóvel também foi localizado o corpo do ex-marido dela, o tenente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Marcos Guimarães de Oliveira, de 36 anos.

Segundo relatos de familiares, a principal suspeita é de que o policial tenha atirado contra a ex-companheira antes de tirar a própria vida. A dinâmica do caso, no entanto, ainda é investigada pelas autoridades. De acordo com informações da TV Integração, os corpos foram encontrados pela mãe de Jessyca no fim da manhã.

Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa

Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução
Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução
Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução
Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução
Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução
Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução
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Jessyca Muniz e Marcos Guimarães foram encontrados mortos em casa por Reprodução

O imóvel passou por perícia e as circunstâncias das mortes serão analisadas pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um policial da ativa, fora do horário de serviço, e sua ex-companheira. A corporação afirmou que acompanha as apurações e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Segundo familiares, Jessyca e Marcos permaneceram casados por aproximadamente seis anos. O relacionamento chegou ao fim em 2025 e, após a separação, ela retornou para Santa Vitória, onde passou a residir. A mulher deixa um filho adolescente de um relacionamento anterior.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que os dois morreram na manhã desta terça-feira. A Polícia Civil declarou que a ocorrência ainda estava em fase inicial de levantamento e que novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão dos procedimentos investigativos.

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Tags:

Feminicídio Marcos Guimarães Jessyca Muniz Marido pm

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