Mulher é sequestrada em estacionamento após fazer compras em supermercado

Registros mostram vítima sendo rendida por criminosos; caso aconteceu em SP

  • Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:41

Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na Zona Sul de São Paulo (SP), na tarde de terça-feira (6), após fazer compras no local. Segundo a Polícia Militar, três homens participaram do crime, e um deles estava armado.

Imagens do crime mostram o momento em que a vítima se aproxima do veículo, com uma sacola de compras, e é rendida pelos criminosos. O caso ocorreu no Giga Atacado, na Avenida das Nações Unidas. Em seguida, os suspeitos entraram no carro e fugiram do local levando a mulher.

O carro usado pelos suspeitos foi localizado momentos depois, e a vítima foi encontrada nas proximidades. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. A identidade da mulher também não foi divulgada. Segundo a PM, os criminosos seguem foragidos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a ocorrência está em andamento e sendo registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). OJá o Giga Atacado, onde ocorreu o crime, informou, em nota, que “lamenta o ocorrido e está à disposição das autoridades competentes para colaborar com a investigação”.

Com informações do g1 SP. 

Tags:

são Paulo Sequestro

