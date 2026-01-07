Mulher é sequestrada em estacionamento após fazer compras em supermercado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:41
Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na Zona Sul de São Paulo (SP), na tarde de terça-feira (6), após fazer compras no local. Segundo a Polícia Militar, três homens participaram do crime, e um deles estava armado.
Imagens do crime mostram o momento em que a vítima se aproxima do veículo, com uma sacola de compras, e é rendida pelos criminosos. O caso ocorreu no Giga Atacado, na Avenida das Nações Unidas. Em seguida, os suspeitos entraram no carro e fugiram do local levando a mulher.
Sequestro em mercado de SP
O carro usado pelos suspeitos foi localizado momentos depois, e a vítima foi encontrada nas proximidades. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. A identidade da mulher também não foi divulgada. Segundo a PM, os criminosos seguem foragidos.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a ocorrência está em andamento e sendo registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). OJá o Giga Atacado, onde ocorreu o crime, informou, em nota, que “lamenta o ocorrido e está à disposição das autoridades competentes para colaborar com a investigação”.
Com informações do g1 SP.