MG

Mulher em chamas pula na piscina após ter o corpo incendiado pelo companheiro

No início do ataque, vítima carregava criança de 3 anos no colo

Carol Neves

Publicado em 16 de junho de 2025 às 08:42

Com corpo em chamas, jovem correu para piscina vizinha Crédito: Reprodução

Uma mulher de 22 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na noite de sábado (14) em Cuparaque, interior de Minas Gerais. As câmeras de segurança da propriedade rural registraram o momento em que o companheiro da vítima jogou gasolina e ateou fogo nela enquanto ela segurava o filho de três anos no colo. A jovem sofreu queimaduras em 40% do corpo, mas a criança não foi atingida pelas chamas. >

Segundo informação do G1 da região, o ataque ocorreu após o suspeito, um vaqueiro, chegar embriagado em casa e exigir que a mulher saísse da residência. Quando ela estava no quintal com a criança, ele jogou o combustível e usou um isqueiro para provocar as chamas. Apesar de parte da gasolina ter atingido o menino, o fogo não se alastrou sobre ele, que foi deixado no chão pela mãe. >

As imagens mostram a vítima correndo em chamas em direção ao portão, enquanto o agressor tenta impedir sua fuga. Ela conseguiu escapar e se jogou em uma piscina vizinha para apagar as chamas. Um homem, ainda não identificado, ajudou a retirá-la da água. Mesmo após o primeiro ataque, o companheiro tentou agredi-la novamente antes de fugir do local. >

A Polícia Militar realizou buscas na casa da mãe do suspeito e em áreas próximas, mas ele não foi encontrado. Vizinhos relataram que ele estava no local, mas escapou ao perceber a chegada das viaturas. No quintal, foram encontradas marcas de material queimado, possivelmente do galão de combustível usado no crime. >