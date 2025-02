RIO DE JANEIRO

Mulher encontra bala de fuzil dentro do pão de forma

Tiro é de fuzil calibre 7.62

Uma mulher publicou em seu perfil nas redes sociais uma imagem um tanto quanto inusitada. Ela foi surpreendida ao se deparar com uma bala de fuzil enquanto abria um saco de pão de forma. O caso ocorreu no Rio de Janeiro. As informações são do G1 RJ. >