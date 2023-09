Mulher escapa de 'Golpe do Zap' após fazer quiz com bandido

Uma moradora de Teresina, no Piauí, escapou de um golpe ao fazer uma espécie de "quiz" com um bandido. O golpista solicitava a mulher, que não quis se identificar, um pix de R$ 2,5 mil na última quarta-feira (13).



Em entrevista ao g1, ela lembra que recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa que se dizia ser filho da vítima. A mensagem dizia que ele havia mudado de número e, minutos depois, pediu uma transferência de cerca de R$ 2,5 mil.