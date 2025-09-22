Acesse sua conta
Receita Federal vai notificar adultos que moram com os pais? Veja o que diz o órgão

História que circulou nas redes sociais falava em cobrança de aluguel a partir de 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:24

Receita Federal
Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal se manifestou neste domingo (21) para desmentir um boato que ganhou repercussão nas redes sociais. As publicações afirmavam que, a partir de janeiro de 2026, o órgão passaria a notificar adultos que vivem com os pais, familiares ou em imóveis de terceiros sem contrato formal ou sem declarar pagamento de aluguel.

De acordo com o boato, a Receita usaria inteligência artificial para cruzar informações do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e de outros registros, com o objetivo de identificar contribuintes que não declaram rendimentos de aluguel no Imposto de Renda.

A autarquia, no entanto, negou qualquer possibilidade dessa medida. “Isso não existe, nem faz o menor sentido”, afirmou em nota. A Receita também explicou que o CIB, instituído em agosto, apenas trata do compartilhamento de informações entre cartórios, sem relação com cobranças sobre moradia em residências de familiares.

O órgão ainda alertou que a disseminação da mentira parece ter sido impulsionada por grupos de oposição e pediu atenção dos contribuintes. “Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação”, destacou.

Leia a nota na íntegra:

Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026.

A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido.

Isso não existe, nem faz o menor sentido.

Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação.

