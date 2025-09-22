Chuva e ventos fortes deixam mais de 400 mil imóveis sem energia em São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Estadão
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:43
A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta segunda-feira (22), após ventos intensos e fortes chuvas causarem falhas no fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Enel Distribuição São Paulo, mais de 443.050 endereços foram afetados na capital e na Região Metropolitana.
A falta de energia afetou principalmente as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, na Região Metropolitana. Já na capital, os bairros mais afetados foram Jabaquara, Vila Mariana, Vila Madalena e Ipiranga.
De manhã, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para temporal com rajadas de vento ao longo do dia. Segundo a concessionária, só na capital, 211.890 imóveis na capital estão sem energia.
A concessionária informou ao g1 que a queda de energia foi causada por um desligamento em uma subestação da empresa de transmissão Isa Energia Brasil, que aconteceu por volta das 10h50. “Até às 11h22, todos os clientes impactados por essa ocorrência tiveram o serviço restabelecido", declarou a empresa por meio de nota.