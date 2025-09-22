PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e mais um por coação em processo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:22
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de de coação no curso do processo.
A denúncia foi feita no inquérito que sobre a atuação de Eduardo junto ao governo dos Estados Unidos para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do STF.
Paulo Gonet, procurador-geral da República, afirmou que Eduardo e Figueiredo ajudaram a promover “graves sanções” contra o país para demover o Supremo de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro do tentativa de golpe de Estado.
“Todo o percurso estratégico relatado confirma o dolo específico de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo de instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e sobre a população o espectro de um país isolado e escarnecido”, disse o procurador-geral.
Além disso, a denúncia também aponta que o parlamentar e o blogueiro afirmaram em suas redes sociais e em entrevistas como articuladores das sanções contra o Brasil, além de terem feitos ameaças aos ministros da Corte. Eduardo e Figueiredo estão nos Estados Unidos.
“Apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores e como as únicas pessoas capazes de desativá-las. Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro na AP 2.668”, acrescentou.