Eduardo Bolsonaro assume liderança da minoria na Câmara para evitar cassação

Deputada Caroline de Toni (PL-SC) que estava no posto anunciou sua renúncia nesta terça-feira (16)



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:04

A então líder da minoria na Câmara dos Deputados, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), anunciou a sua renúncia à posição nesta terça-feira (16). Com isso, o Partido Liberal (PL) oficializou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como o novo líder da minoria na Casa.

"Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da Minoria da Câmara dos Deputados, para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro", disse Caroline.

Ela também acrescentou: "Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo como seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo".

Agora, a deputada assume a vice-liderança em, diante a da ausência de Eduardo, vai continuar representando a bancada nas votações.

Mandato

A mudança é uma estratégia para garantir que o deputado seja cassado por faltas em sessões deliberativas. Ele está nos Estados Unidos desde março, quando iniciou uma licença que durou até julho.