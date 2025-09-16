Eduardo Bolsonaro assume liderança da minoria na Câmara para evitar cassação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Estadão
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:04
A então líder da minoria na Câmara dos Deputados, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), anunciou a sua renúncia à posição nesta terça-feira (16). Com isso, o Partido Liberal (PL) oficializou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como o novo líder da minoria na Casa.
"Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da Minoria da Câmara dos Deputados, para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro", disse Caroline.
Bolsonaro e seus filhos
Ela também acrescentou: "Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo como seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo".
Agora, a deputada assume a vice-liderança em, diante a da ausência de Eduardo, vai continuar representando a bancada nas votações.
A mudança é uma estratégia para garantir que o deputado seja cassado por faltas em sessões deliberativas. Ele está nos Estados Unidos desde março, quando iniciou uma licença que durou até julho.
Para o líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a decisão foi adotada com base em uma permissão em vigor desde 2015, a partir de decisão da Mesa Diretora da Câmara, que isenta integrantes da direção e líderes partidários de justificar ausência e registro de presença em painel eletrônico de votações.