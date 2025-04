CÃO FOI MORTO

Mulher morre após ter jugular dilacerada pelo próprio pitbull

Vizinhos ouviram gritos da vítima e correram para ajudar, mas a mulher não resistiu às mordidas de animal no DF

Uma mulher, de 31 anos, foi atacada e morta por um cão da raça pit-bull, na manhã deste domingo (13/4), no Parque Estrela Dalva, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi morta pelo cão dentro da própria casa, e não teve como reagir. Vizinhos ouviram os gritos da vítima e correram para ajudar, mas a mulher não resistiu às dentadas fatais sofridas no pescoço. >