POR CONTA DA ROUPA

Mulher morre baleada em culto após fiéis serem confundidos com milicianos

Ao chegarem ao templo, os criminosos provocaram a fuga dos presentes

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, baleada durante um culto evangélico em Belford Roxo no domingo (13). Segundo testemunhas, traficantes da Comunidade do Sapo confundiram os fiéis com integrantes de uma milícia rival devido às roupas pretas que vestiam.>