BRASIL

Mulher morre queimada em frente à casa do ex-companheiro

Stephany Maciel tinha 31 anos e estava visitando vizinhos

Stephany Maciel, de 31 anos, morreu na noite do último domingo (18), após ter o corpo queimado em frente à casa do ex-companheiro, no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS). A vítima morava em Dourados e estava na Cidade Morena para tratamento de hemodiálise. >