ALERTA

Governo descarta gripe aviária em 3 dos 6 locais com suspeita no Brasil

Informações foram divulgadas nesta sexta-feira (19)

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, atualiza nesta segunda-feira (19/5) as informações sobre os casos de gripe aviária no Brasil. Em coletiva de imprensa em Brasília, o ministro informou que, de seis investigações sobre outros focos de gripe aviária, três foram descartadas e outras três seguem em investigação. >

O Serviço Veterinário Oficial (SOV) descartou focos em Nova Brasilândia (MT), Triunfo (RS) e Gracho Cardoso (SE). As investigações seguem em Aguiarnópolis (TO), Impumirim (SC) e Salitre (CE). Os materiais coletados são analisados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo.>

O primeiro caso que deu início às investigações foi registrado na cidade de Montenegro (RS), em uma granja que abrigava 17 mil aves. O ministro disse ainda que o Brasil deve retomar as exportações de carne de aves em até 28 dias, caso não sejam detectados novos casos da doença. Mercados como a União Europeia, Argentina e China suspenderam as compras desde a notícia do primeiro foco.>