RIO DE JANEIRO

Mulher que manteve corpo da mãe por seis meses em apartamento passava madrugada em orações

A farmacêutica que manteve por seis meses o corpo da mãe de 75 anos dentro do apartamento passava as madrugadas rezando. Os vizinhos do prédio de na Vila da Penha, Rio de Janeiro, disseram que ouviam frases e palavras desconexas 'em alto e bom som'.