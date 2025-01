DF

Mulher que teve bilhete premiado da Mega furtado em lotérica vai receber o dinheiro

Funcionária confessou o furto, que foi flagrado pelas câmeras

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 09:12

Funcionária foi flagrada em vídeo Crédito: Reprodução

A mulher que acertou a quina na Mega-Sena em um jogo realizado no Distrito Federal deve receber o prêmio de R$ 34 mil até sexta-feira (24), após ter o bilhete furtado por uma funcionária de uma lotérica. O comprovante foi devolvido à verdadeira dona, Alessandra Silva, após a situação ser descoberta. A informação é do G1. >

Alessandra contou que o vídeo da câmera de segurança, que flagrou a funcionária colocando o bilhete premiado no bolso após dizer que o bilhete não havia sido premiado e fingir rasgá-lo, foi crucial para o resgate do prêmio. “O gerente da lotérica nos ajudou, entrou em contato com a Caixa e relatou tudo o que aconteceu. Vou conseguir receber o prêmio”, disse Alessandra. A Caixa Econômica Federal informou que não se pronuncia sobre casos específicos, e a Polícia Civil do Distrito Federal abriu investigação sobre o caso.>

A funcionária confessou o furto e afirmou que não chegou a sacar o dinheiro, mas revelou que já havia feito algo semelhante com outro bilhete premiado. Ela foi demitida por justa causa, mas, como o crime não foi flagrante, responderá em liberdade. Ela deve ser indiciada por furto mediante fraude.>

O crime ocorreu no dia 13 de outubro, quando Alessandra foi até a lotérica em Taguatinga para verificar os números sorteados da Mega-Sena. Ela havia acertado cinco números e conquistado a quina. Porém, a funcionária lhe disse que o bilhete não era premiado, fingiu rasgá-lo e jogá-lo no lixo. No entanto, as imagens mostram que a funcionária escondeu o bilhete embaixo da mesa, depois retirou-o, conferiu novamente e guardou o comprovante no bolso.>

O dono da lotérica colaborou com as investigações e prestou assistência a Alessandra para que ela recebesse o prêmio. Em uma nota, a lotérica afirmou que reforçará as medidas internas de controle para evitar que situações como essa se repitam.>

Alessandra, por sua vez, explicou que desconfiou do comportamento da atendente durante o atendimento. "Ela mudou a atitude. Disse que não estava premiado e perguntou se podia rasgar o bilhete, eu disse que sim, mas percebi que ela não rasgou", contou. Após sair da lotérica, Alessandra conferiu os números em casa e confirmou que havia acertado a quina.>