Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Carol Neves
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:47
Três anos depois do assassinato de uma travesti na cidade de Serra, no Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu a principal suspeita do crime, Luciana Coutinho da Costa, de 35 anos. Milena foi morta a golpes de facão em setembro de 2022, e imagens de câmeras de segurança ajudaram a elucidar o caso e confirmar a autoria do homicídio.
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Luciana estava disfarçada com roupas masculinas quando atacou a vítima, o que dificultou a identificação. “Observamos características como compleição física, jeito de andar, quadril largo e pernas grossas. Intimamos testemunhas que frequentavam a região e, ao analisarem as imagens, reconheceram Luciana sem sombra de dúvidas”, explicou ao site A Gazeta.
Crime aconteceu após furto em prostíbulo
O crime teria sido motivado pelo furto de um celular dentro de uma casa de programa, onde Luciana mantinha relacionamento com o dono. Na noite do ataque, Milena teria furtado o aparelho de um cliente e tentado vendê-lo na rua. “Fato que revoltou Luciana, pois poderia atrair a polícia, afastar clientes e prejudicar o negócio do namorado dela”, detalhou o delegado.
Luciana se vestiu com roupas pretas, blusa de frio com capuz, boné, prendeu o cabelo e pegou um facão novo. Ela atingiu Milena inicialmente com 13 golpes no tórax e nas costas. Apesar de ferida, a vítima conseguiu correr alguns metros antes de cair, momento em que sofreu mais quatro golpes. A suspeita ainda tentou arrastar o corpo, mas acabou deixando-o na rua.
Com base nas imagens e nos depoimentos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de Luciana, que foi cumprida em 12 de setembro. Apesar de negar envolvimento, ela foi indiciada por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Ela já tem passagens por furto e tráfico.