ESPÍRITO SANTO

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Crime foi capturado por câmeras

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:47

Luciana foi presa pela morte de Milena Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Três anos depois do assassinato de uma travesti na cidade de Serra, no Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu a principal suspeita do crime, Luciana Coutinho da Costa, de 35 anos. Milena foi morta a golpes de facão em setembro de 2022, e imagens de câmeras de segurança ajudaram a elucidar o caso e confirmar a autoria do homicídio.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Luciana estava disfarçada com roupas masculinas quando atacou a vítima, o que dificultou a identificação. “Observamos características como compleição física, jeito de andar, quadril largo e pernas grossas. Intimamos testemunhas que frequentavam a região e, ao analisarem as imagens, reconheceram Luciana sem sombra de dúvidas”, explicou ao site A Gazeta.

O crime teria sido motivado pelo furto de um celular dentro de uma casa de programa, onde Luciana mantinha relacionamento com o dono. Na noite do ataque, Milena teria furtado o aparelho de um cliente e tentado vendê-lo na rua. “Fato que revoltou Luciana, pois poderia atrair a polícia, afastar clientes e prejudicar o negócio do namorado dela”, detalhou o delegado.

Luciana se vestiu com roupas pretas, blusa de frio com capuz, boné, prendeu o cabelo e pegou um facão novo. Ela atingiu Milena inicialmente com 13 golpes no tórax e nas costas. Apesar de ferida, a vítima conseguiu correr alguns metros antes de cair, momento em que sofreu mais quatro golpes. A suspeita ainda tentou arrastar o corpo, mas acabou deixando-o na rua.