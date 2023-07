Mulheres denunciam estupro em sala do Aeroporto do Recife

Três mulheres procuraram a Polícia Civil e denunciaram que foram estupradas durante uma falsa entrevista de emprego em uma sala do Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freyre, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O caso está sendo investigado.



Duas vítimas têm 23 anos e outra tem 37, segundo a Polícia Civil. Elas procuraram a Delegacia de Boa Viagem em 30 de junho, um dia após os supostos estupros. As mulheres contaram que, ao entrarem na sala para participarem da entrevista de emprego, foram trancadas pelo suspeito. Ele teria informado que " iria fazer uma revista nelas, tocando em parte íntimas nos corpos delas".