AMAZONAS

Multidão invade delegacia, coloca fogo e espanca preso até a morte

José Andrei estava detido por matar a mulher a facadas e ferir a filha dela

Um homem suspeito de matar a companheira e esfaquear a filha dela foi morto por uma multidão em Tonantins, no interior do Amazonas, no sábado (2). José Andrei de Matos Rodrigues, 36 anos, estava dentro de uma cela na delegacia da cidade que foi invadida pelos populares. >