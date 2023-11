'Não vamos levar incerteza de fatores geopolíticos imprevisíveis', diz presidente da Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a Petrobras avançou com uma nova estratégia comercial que prioriza o não repasse da volatilidade do mercado internacional do petróleo. "Não queremos mais levar para dentro da casa do consumidor a incerteza gerada por fatores geopolíticos imprevisíveis", escreveu Prates na rede X, antigo Twitter.



A postagem ocorre em meio a cobranças do Ministério de Minas e Energia (MME), para que a estatal reduza os preços dos combustíveis. Na sexta-feira, em entrevista à GloboNews, o ministro Alexandre Silveira afirmou que "esperava da Petrobras manifestação mais efetiva de redução de preço".