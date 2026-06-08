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Nova regra limita funcionamento do Assaí Atacadista e Atacadão até 11h aos domingos e feriados

Determinação prevê multa de R$ 500 por trabalhador em caso de descumprimento.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:37

Assaí Atacadista
Assaí Atacadista Crédito: Divulgação

Os supermercados de Goiás passarão a ter horário reduzido de funcionamento aos domingos. A partir do próximo fim de semana, os estabelecimentos poderão operar com trabalhadores próprios e terceirizados apenas até as 11h, conforme estabelece uma nova Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes do setor.

A mudança atinge a maior parte do estado, mas não será aplicada aos municípios de Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Nessas cidades, os trabalhadores são representados por sindicatos locais e seguem regras próprias de negociação. Trecho do documento divulgado pela TV Anhanguera detalha a nova regra. "Fica autorizado o trabalho em dia de domingo e feriados com uso da mão de obra dos empregados e/ou terceirizados até às 11h".

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O acordo também prevê penalidades para os estabelecimentos que descumprirem a determinação. Em caso de funcionamento irregular após o horário permitido, a empresa poderá ser multada em R$ 500 por trabalhador envolvido e por cada dia de infração. Segundo a emissora, as novas regras entram em vigor imediatamente e já deverão ser observadas no próximo domingo.

A discussão sobre a jornada de trabalho no setor supermercadista ganhou destaque em Goiás nos últimos meses, especialmente após o impasse envolvendo o funcionamento dos estabelecimentos durante o feriado do Dia do Trabalhador.

Na ocasião, o procurador jurídico do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom), José Nilton Carvalho, informou que os supermercados não estavam autorizados a abrir em 1º de maio. O posicionamento foi divulgado por meio das redes sociais do representante da entidade.

De acordo com Carvalho, embora a Lei nº 11.603, de 2007, permita o trabalho em feriados, a autorização depende da existência de convenção ou acordo coletivo específico. Como não havia entendimento formal entre as partes naquele momento, o sindicato optou por não liberar o funcionamento dos estabelecimentos no feriado.

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Atacadão Supermercado Regras Assaí

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