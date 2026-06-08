DECISÃO

Nova regra limita funcionamento do Assaí Atacadista e Atacadão até 11h aos domingos e feriados

Determinação prevê multa de R$ 500 por trabalhador em caso de descumprimento.

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:37

Assaí Atacadista Crédito: Divulgação

Os supermercados de Goiás passarão a ter horário reduzido de funcionamento aos domingos. A partir do próximo fim de semana, os estabelecimentos poderão operar com trabalhadores próprios e terceirizados apenas até as 11h, conforme estabelece uma nova Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes do setor.

A mudança atinge a maior parte do estado, mas não será aplicada aos municípios de Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Nessas cidades, os trabalhadores são representados por sindicatos locais e seguem regras próprias de negociação. Trecho do documento divulgado pela TV Anhanguera detalha a nova regra. "Fica autorizado o trabalho em dia de domingo e feriados com uso da mão de obra dos empregados e/ou terceirizados até às 11h".

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

O acordo também prevê penalidades para os estabelecimentos que descumprirem a determinação. Em caso de funcionamento irregular após o horário permitido, a empresa poderá ser multada em R$ 500 por trabalhador envolvido e por cada dia de infração. Segundo a emissora, as novas regras entram em vigor imediatamente e já deverão ser observadas no próximo domingo.

A discussão sobre a jornada de trabalho no setor supermercadista ganhou destaque em Goiás nos últimos meses, especialmente após o impasse envolvendo o funcionamento dos estabelecimentos durante o feriado do Dia do Trabalhador.

Na ocasião, o procurador jurídico do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom), José Nilton Carvalho, informou que os supermercados não estavam autorizados a abrir em 1º de maio. O posicionamento foi divulgado por meio das redes sociais do representante da entidade.