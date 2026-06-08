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Pai é preso por espancar filha de 12 anos até a morte após encontrar conversa em rede social

Vítima foi encontrada pela mãe dentro da casa do suspeito com marcas de espancamento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:06

Aluízio Paz da Silva foi preso em flagrante
Aluízio Paz da Silva foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Uma menina de 12 anos morreu após ser brutalmente agredida pelo próprio pai em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (7). O principal suspeito do crime é Aluízio Paz da Silva, de 42 anos, que se apresentou à polícia horas depois e acabou preso em flagrante por feminicídio. As informações são do g1. 

Segundo as investigações, a sequência de agressões teria sido motivada pela descoberta de uma suposta conversa da adolescente com um menino em uma rede social. A hipótese é tratada como a principal linha de apuração pela Polícia Civil. O caso começou a ser investigado após as autoridades receberem informações sobre um possível homicídio no bairro Serra Dourada.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Cuiabá, mas já chegou à unidade sem sinais vitais. Conforme a polícia, a garota apresentava diversas lesões provocadas por agressões físicas. À polícia, a mãe da adolescente relatou que foi buscar a filha na residência do ex-companheiro por volta das 18h.

Ao chegar ao imóvel, ela afirmou ter chamado várias vezes no portão até ser atendida pelo suspeito. Segundo o depoimento, o homem disse que a menina não estava na casa e alegou que ela estaria brincando na residência de uma vizinha. A versão apresentada, no entanto, despertou desconfiança. De acordo com o relato da mãe, o comportamento do suspeito parecia estranho.

Ao entrar na residência, a mulher encontrou a filha caída no chão de um dos quartos, desacordada e com sinais visíveis de espancamento. Com a ajuda de uma amiga, ela socorreu a adolescente e a levou para a unidade de saúde, onde a morte foi confirmada pela equipe médica.

Após a ocorrência, policiais civis isolaram o imóvel para preservar possíveis vestígios do crime. Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para realizar os exames necessários que deverão auxiliar na reconstrução da dinâmica dos fatos.

Aluízio Paz da Silva deixou a residência após o ocorrido, mas posteriormente se apresentou em uma delegacia da região. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio, enquanto a Polícia Civil segue investigando todas as circunstâncias do caso.

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Tags:

Crime Homicídio Pai Espancamento

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