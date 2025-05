NOVA PESQUISA

Número de casamentos heteros cai, enquanto uniões entre pessoas do mesmo sexo batem novo recorde

Os dados fazem parte das Estatísticas do Registro Civil do IBGE, divulgados nesta sexta-feira (16)

O número de brasileiros que estão casando está em queda, segundo os dados das Estatísticas do Registro Civil, divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. Mas isso só vale para os casamentos heterossexuais. A pesquisa mostrou que o número de casamentos recuou 3% em 2023, totalizando 940,8 mil registros. Em contrapartida, na direção contrária, houve um aumento de 1,6% em relação a 2022 no número de uniões entre pessoas do mesmo sexo. No total, foram 11,2 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o que representa o novo recorde da série, desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) impediu que cartórios se recusassem a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo. >

Desses 11,2 mil, a maioria (62,7%) foi entre cônjuges femininos. Os casamentos entre mulheres apresentaram um aumento de 5,9% de 2022 para 2023, mas houve redução de 4,9% no número de casamentos entre homens no mesmo período. Quando se trata do casamento entre pessoas de sexo distinto, as grandes regiões acompanharam a queda, com exceção da Região Centro-Oeste, com acréscimo de 0,8%. Na Região Sudeste, verificou-se a maior redução (-5,0%). As idades dos cônjuges nos casamentos entre pessoas de sexos distintos aumentaram ao longo dos últimos anos, tanto para homens quanto para mulheres. >