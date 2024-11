INTERIOR DE SP

O que se sabe sobre acidente com dois aviões da FAB em Pirassununga

Piloto conseguiu se ejetar antes de queda

Foi o segundo acidente envolvendo aeronaves da FAB em menos de 10 dias. Em 22 de outubro, um caça caiu perto da Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Na ocasião, também não houve vítimas.

As duas aeronaves estavam sendo utilizadas no treinamento de cadetes da AFA, uma das principais instituições de formação da FAB e responsável pelo treinamento dos pilotos militares da Aeronáutica.

O mecanismo que salvou o piloto na sexta-feira, na colisão em Pirassununga, é o mesmo que ajudou a preservar a vida do piloto no acidente aéreo de 22 de outubro, no Rio Grande do Norte.