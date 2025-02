ENTENDA SISTEMA

O que se sabe sobre o alerta de terremoto recebido nos celulares de brasileiros

Alerta foi disparado automaticamente, mas autoridades negam que houve tremor

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 10:14

Alerta recebido nos celulares Crédito: Reprodução

Na madrugada desta sexta-feira (14), moradores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo receberam um alerta falso de terremoto no mar próximo a Ubatuba (SP), enviado pelo Google para celulares com sistema operacional Android. A Universidade de São Paulo (USP) confirmou que o alarme era falso, enquanto a Universidade de Brasília (UnB) e a Defesa Civil do Estado de São Paulo afirmaram não ter registrado nenhum tremor na região.>

O Google diz que está investigando internamente o ocorrido. De acordo com informações divulgadas pela própria gigante tecnológica, os dispositivos Android possuem acelerômetros capazes de detectar vibrações, o que pode indicar a ocorrência de um terremoto. >

"Se o telefone detectar algo que ele acha que pode ser um terremoto, ele envia um sinal para o nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde o tremor ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para descobrir se um terremoto está acontecendo", diz o site da empresa.>

O sistema de alertas de terremotos do Google dois tipos de notificações. O primeiro, menos invasivo, é uma notificação comum que respeita as configurações de volume, modo "não perturbe" e preferências do usuário. Esse alerta é enviado quando o Google avalia que o tremor terá intensidade fraca (semelhante à passagem de um caminhão) ou leve (como se o tremor tivesse atingido o imóvel). Ambos os alertas só são acionados quando o sistema detecta um tremor de magnitude 4,5 ou mais na escala Richter.>

Já o segundo tipo, chamado de "alerta de ação", é mais intenso e projetado para situações em que as pessoas precisam tomar medidas imediatas de proteção. Ele ativa a tela do aparelho e emite um som alto, mesmo que o dispositivo esteja no modo "não perturbe". Esse alerta é enviado quando o Google entende que o usuário pode sentir o tremor com intensidade moderada (como janelas se quebrando) ou maior. A diferença entre os dois tipos de alerta está na intensidade do tremor que o sistema acredita que o usuário pode experimentar.>