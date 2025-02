SUSTO

Alerta de terremoto assusta moradores de cidades no Brasil

Mensagens foram disparadas para usuários com celular de sistema Android



Carol Neves

Estadão

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 09:22

Mensagem enviada para celular Android de moradores do Rio e SP Crédito: Reprodução

Na madrugada desta sexta-feira, 14, moradores de São Paulo e Rio de Janeiro receberam um alerta de terremoto em celulares com sistema Android. A mensagem, enviada por volta das 2h20, indicava tremores com magnitudes entre 4,4 e 5,5, com epicentro a cerca de 55 quilômetros de Ubatuba, no litoral norte paulista. Moradores relataram terem acordado assustados com as mensagens.>

No entanto, a Defesa Civil de São Paulo negou a ocorrência de qualquer abalo sísmico, afirmando que não emitiu alertas e que o Centro de Sismologia da USP também não registrou tremores. As defesas civis municipais igualmente não relataram atendimentos relacionados ao evento. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitora terremotos globalmente, também não registrou atividade sísmica na região.>

Terremotos no Brasil>

O Brasil, por estar localizado no meio de uma placa tectônica, não costuma sofrer terremotos significativos. No entanto, tremores podem ser sentidos devido a abalos em regiões próximas. O maior tremor já registrado no país ocorreu na Amazônia, a 614,5 quilômetros de profundidade, com magnitude de 6,6 na escala Richter. Esse evento, próximo à divisa entre Amazonas e Acre, não causou vítimas ou danos graves, já que a profundidade dissipou a energia liberada. A região é próxima da Cordilheira dos Andes, uma das áreas com maior atividade sísmica do mundo. Nas últimas cinco décadas, quase cem abalos foram registrados em um raio de 250 quilômetros de Tarauacá (AC), mas nenhum com consequências severas.>