OAB-RJ pede exclusão de advogado que afirmou que juíza tem “resquícios de senzala” em processo

Caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de março de 2025 às 18:47

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) solicitou a exclusão do advogado José Francisco Abud dos quadros da entidade após ele fazer ataques racistas contra a juíza Helenice Rangel, da 3ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. >

O caso foi divulgado por veículos de imprensa na última quinta-feira (20). Em uma petição, Abud se referiu à juíza com termos ofensivos e de cunho racista, incluindo a descrição de "magistrada afrodescendente com resquícios de senzala" e “decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das Sinhás das casas de engenho”, referindo-se aos posicionamentos da juíza.>

A OAB-RJ abriu um procedimento investigativo administrativo e pediu a suspensão preventiva das atividades do advogado, que será julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da seccional. O Conselho Federal da OAB e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) se manifestaram sobre o ocorrido, condenando as declarações de Abud, afirmando que elas violam os princípios éticos e legais da atividade jurídica e comprometem a honra e dignidade da juíza. >