ANIMAL SILVESTRE

Onça que matou caseiro apresenta melhora e tem destino definido

Felino foi encontrado com a saúde debilitada

A onça-pintada que atacou e matou o caseiro Jorge Avalo , de 60 anos, na região de Touro Morto, no interior do Mato Grosso do Sul segue em recuperação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande e não deve retornar à natureza. >

Em boletim médico divulgado nesta segunda-feira (28), um ultrassom abdominal demonstrou que apesar de alterações agudas no fígados e rins do animal, os órgãos não apresentam insuficiência. Além de uma gastroenterite, os resultados de exames coletados também indicaram que o felino apresenta um quadro de anemia leve.>

