BRASIL

Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio em Santa Catarina

Um ônibus escolar que levava 27 pessoas, o motorista e mais 26 crianças, caiu em um rio na Estrada Municipal Ribeirão Areias, no município de Aurora, em Santa Catarina, no final da tarde dessa sexta-feira, 12. Todos foram resgatados com vida e ainda não há informações sobre a causa do acidente.