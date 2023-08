Operação na Vila Cruzeiro, na zona norte Rio, deixa nove mortos e um policial ferido

Pelo menos nove pessoas morreram e três ficaram feridas durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar na Vila Cruzeiro, favela que integra o Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Entre os feridos está um policial militar. A PM afirma que todos os mortos eram traficantes, incluindo duas lideranças do Comando Vermelho (CV), facção que domina boa parte dos morros cariocas.



A operação iniciou na madrugada e visava a cumprir mandados de prisão contra integrantes do grupo criminoso. A ação reuniu policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil.