ENTENDA O CASO

'Orgia e ritos satânicos': brasileira é acusada de engravidar para ganhar pensão de italiano

Homem diz que ex é golpista e criança é filha de líder de culto; mulher diz ser alvo de difamação

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2025 às 10:09

Brasileira é acusada de engravidar para ganhar pensão de italiano Crédito: Reprodução / TV Globo

Uma brasileira diz ser alvo de difamação por ser acusada pelo ex-namorado italiano de participar de um seita que fazia orgias com objetivo de engravidar e dar o "golpe da barriga" em europeus. A denúncia do homem começou após ela engravidar dele. >

Ele chegou a conceder entrevista em diversos canais internacionais para falar que Barbara Zandômenico participava de um culto com "orgias e ritos satânicos brasileiros que alimentavam uma fábrica de crianças sobrenaturais para lucro com pensões alimentícias".>

Nunzio Bevilacqua é um advogado e empresário com negócios no Brasil. Ele conheceu a brasileira durante um curso de português, no qual ela é professora. Depois, engataram um relacionamento. "Desde o início ele já me apresentava como namorada dele. Eu achei isso um pouco estranho, mas também não comuniquei a ele. E acabei sendo, né?", disse a mulher.>

Segundo a brasileira, eles ainda estavam juntos quando descobriu a gravidez. "Ele ficou superfeliz", relembra. Isso foi em meados de 2021, no entanto, o italiano voltou para Roma e pediu para que ela fosse com ele. Ao negar, o casal se afastou e a mulher decidiu seguir com a gestação no Brasil.>

"Ele me ligou um dia perguntando se tudo bem se ele não participasse da criação dela, não registrasse e não ajudasse financeiramente. Eu falei: 'Isso aqui não está certo. A gente precisa fazer o que é certo: registrar, acertar a convivência, acertar a pensão'", disse Barbara.>

A partir disso, Bevilacqua começou as denúncias. Ele fez um teste de DNA, que confirmou a paternidade, mas fez outro pedido de reconhecimento. Este foi negado pela Justiça brasileira. Então o homem envolveu na acusação membros do Ministério Público de Santa Catarina, grupos religiosos, médicos, políticos e até mesmo os familiares de Barbara.>

"Seita religiosa, que é uma organização criminosa, em que as mulheres engravidam de um santo por meio de uma fertilização. Ou seja, todas as crianças são filhas do mesmo santo, do mesmo guru. E, depois de dois anos, se a gente não alcança o objetivo, as crianças são vendidas", detalha a brasileira sobre a denúncia do ex.>