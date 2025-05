SALVADOR

Influenciador denuncia ex da atual por invasão e ameaça: 'Não é brincadeira'

Homem descumpriu medida protetiva contra ex-companheira

O influenciador Pedro Toro, administrador da página CBX Tá On, que possui mais de 50 mil seguidores no Instagram, utilizou as redes sociais para denunciar um ataque na noite de domingo (11). O ex-companheiro da atual esposa de Pedro invadiu a residência do casal, em Monte Serrat, e proferiu xingamentos e ameaças. De acordo com a polícia, uma medida protetiva foi descumprida durante a ação. >