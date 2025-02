MEIO AMBIENTE

Os cinco mil búfalos selvagens que ameaçam reserva na Amazônia

Governo informou que está elaborando um projeto para avaliar os impactos ambientais

Mais de cinco mil búfalos selvagens estão causando devastação na Reserva Biológica (Rebio) Guaporé, no oeste de Rondônia, transformando uma área equivalente a 60 mil campos de futebol em um cenário desértico. O problema levou o Ministério Público Federal (MPF) a entrar com uma ação judicial contra o governo de Rondônia e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), pedindo a erradicação dos animais e uma indenização de R$ 20 milhões ao Estado. >

O MPF pede que o controle seja feito com métodos que causem o menor sofrimento possível aos animais e sem danos ao meio ambiente. O procurador da República Gabriel Amorim, responsável pela ação, alerta que a presença descontrolada dos búfalos pode prejudicar a pecuária de Rondônia, que tem o sexto maior rebanho bovino do Brasil, além de causar impactos ambientais graves. "A existência descontrolada desses animais, inclusive, pode manchar a credibilidade da cadeia da pecuária de Rondônia, prejudicando gravemente a economia local", afirma Amorim.>

Os búfalos estão alterando cursos d'água, provocando erosões, pisoteando o solo e causando desertificação. Desde 2008, os ambientes alagados da reserva foram reduzidos em 48%. Além disso, os animais competem por alimentos com o cervo do pantanal, espécie ameaçada de extinção, e destruíram sítios arqueológicos da região.>

A ação do MPF pede que o ICMBio apresente, em até dez meses, um plano de controle dos búfalos, a ser executado pelo Estado de Rondônia com seus próprios recursos. O governo estadual também deve elaborar um plano de recuperação da área degradada. O caso tramita na 5ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia, que trata de questões ambientais.>

Em 2015, o governo de Rondônia chegou a discutir com o ICMBio um plano para o controle dos búfalos, que incluía a construção de currais, cochos, um incinerador para carcaças e alojamentos, com custo estimado em R$ 1,6 milhão, além de R$ 600 mil anuais para operação. No entanto, o projeto não avançou.>

O problema dos búfalos na Rebio Guaporé é um exemplo da ameaça que espécies invasoras representam para a biodiversidade brasileira. Segundo o Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, o Brasil convive com 272 espécies exóticas invasoras, que chegam ao país de forma acidental ou intencional, como no caso do javali, que se espalhou por diversos ecossistemas. O controle dessas espécies é autorizado sob condições especiais pelos órgãos ambientais, como no caso do abate de javalis em unidades de conservação de São Paulo, licitado em dezembro passado.>