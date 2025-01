CONFIRA

Ouro negro: a fruta pouco conhecida que ajuda a regular pressão e açúcar no sangue

Além desses efeitos, a arônia-negra oferece outras vantagens à saúde, como o potencial neuroprotetor contra doenças como Alzheimer e Parkinson

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 09:17

Ouro negro Crédito: Reprodução

A arônia-negra, uma fruta nativa da América do Norte pouco conhecida no Brasil, tem ganhado destaque por seus diversos benefícios à saúde, especialmente por ser rica em antioxidantes e vitaminas. Comumente chamada de "ouro negro", a fruta é eficaz no combate aos radicais livres, promovendo a saúde cardiovascular, imunológica e ajudando na redução de inflamações. Estudos mostram que a arônia pode ser benéfica no controle do açúcar no sangue e da pressão arterial, com um efeito positivo na regulação glicêmica.>

Além de seu poder antioxidante, a arônia-negra também tem efeitos no controle da glicose. Seus compostos bioativos, como antocianinas e polifenóis, ajudam a reduzir o estresse oxidativo, fator associado à resistência à insulina. A fruta também pode estimular a produção de insulina e facilitar a captação de glicose pelas células, contribuindo para a diminuição dos níveis de glicemia. Esse efeito é particularmente interessante para quem busca um auxílio natural no controle do diabetes.>

No que diz respeito à pressão arterial, a arônia-negra tem mostrado bons resultados, ajudando a dilatar as artérias e reduzir sua rigidez, o que auxilia no controle da pressão. Seu efeito vasodilatador também contribui para o equilíbrio dos níveis de óxido nítrico no corpo, promovendo a saúde dos vasos sanguíneos. Esses benefícios fazem da fruta uma aliada importante na prevenção de doenças cardiovasculares.>

Além desses efeitos, a arônia-negra oferece outras vantagens à saúde, como o potencial neuroprotetor contra doenças como Alzheimer e Parkinson, e o auxílio no processo digestivo, retardando a absorção de glicose no intestino e evitando picos glicêmicos. A recomendação é consumir entre 20 e 30 gramas da fruta in natura, ou 1 a 2 colheres de chá do pó, ou entre 30 a 60 ml de suco ou extrato por dia, com o pó liofilizado e sucos sendo opções práticas e eficazes.>

Veja uma lista de benefícios da fruta, segundo resumo feito pelo Metrópoles:>