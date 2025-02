DESDE 2019

'Monstro': stalker presa por perseguir dentista enviava ameaças de morte e ofensas por e-mail

Namorada do profissional também foi alvo do crime

Uma mulher de 24 anos foi presa em Itajaí (SC) por perseguir e ameaçar um dentista e a namorada dele por seis anos. A suspeita foi paciente do profissional em 2019 e, desde então, enviava ameaças por e-mail e monitorava os endereços das vítimas. Ela também chegou a persegui-los no local de trabalho e em restaurantes.>

Segundo o delegado Ícaro Malveira, há registros de mensagens com as ofensas. “Chamava de monstro, vagabunda, ameaçava de morte caso não ficasse com ela”, detalhou ao g1 Santa Catarina.>