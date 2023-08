Padre acusado de abuso trocava mensagens íntimas com adolescente: 'Queria pegar no seu pênis'

Preso em 24 de julho por suspeita de crimes sexuais contra duas crianças, o padre Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos sofreu mais uma denúncia. Um jovem, atualmente com 20 anos, afirma que foi vítima do sacerdote quando tinha 11 anos.



Segundo o jornal O Globo, o padre e a vítima trocaram mensagens íntimas, revelando encontros sexuais entre os dois.



O primeiro contato ocorreu em 2013, quando a vítima estava no Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Lá, ele fazia acompanhamento vocacional para tornar-se seminarista.