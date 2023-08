Padre Marcelo Rossi vende camisetas de musculação: 'Treino abençoado por Jesus'

O Padre Marcelo Rossi tem feito sucesso nas redes sociais graças ao seu porte físico. Aproveitando o viral, o religioso que já lançou livros e álbuns musicais resolveu apostar em um novo produto: roupas de musculação.



A camisa vendida é preta e tem a foto de Rossi e a frase “treino abençoado por Jesus”. O produto é vendido por R$ 69,90 no site da marca UseDons, com modelos em regata e t-shirt. “Agora você também pode adquirir sua camiseta pela internet”, postou o religioso no seu perfil do Instagram.