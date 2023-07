Padre preso por estupro é internado em UTI após crise de pressão

Preso desde o dia 14 de julho por suspeita de estupro, o padre Airton Freire, 67, da Fundação Terra, foi internado em um hospital particular de Arcoverde, no interior de Pernambuco, na tarde deste sábado, 22. O religioso teve uma crise de pressão arterial e precisou ser retirado da cela do presídio onde cumpre reclusão para ser levado ao Hospital Memorial Arcoverde. As informações são do jornal Diário de Pernambuco.



Em dezembro do ano passado, o sacerdote passou por uma cirurgia endovascular para a colocação de uma prótese na artéria aorta, responsável por levar oxigênio para todo o organismo. A assessoria do padre ainda não informou se a internação desse sábado tem relação com o histórico de doenças dele.