Padre é preso suspeito de estuprar fiel em Pernambuco

Mulher acusa padre de participar de seu estupro em Pernambuco. Crédito: Fundação Terra

O padre Airton Freire, de 67 anos, foi preso nessa sexta-feira, 14, em Arcoverde, Pernambuco, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O religioso, fundador da Fundação Terra, é suspeito de estupro — o que ele nega. A Fundação, criada em 1984 para ajudar famílias carentes, tem cinco unidades, sendo três em Pernambuco e duas no Ceará, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) e Juazeiro do Norte (Cariri Cearense) — esta última em implantação.

As denúncias contra o Padre vieram à tona em maio deste ano. Na ocasião, uma mulher de 53 anos relatou que, em agosto de 2022, foi estuprada por um funcionário de Airton Freire, a mando deste.

O padre teria presenciado o crime sexual e se masturbado. “Quando pulei da cama, o motorista colocou a faca no meu pescoço, me deu uma gravata e disse ‘quieta que ninguém vai morrer’”, afirmou Sílvia Tavares de Souza em entrevista à TV Jornal, de Pernambuco.

O crime sexual teria ocorrido durante um retiro espiritual, após a vítima ter sido chamada pelo padre aos seus aposentos. Conforme Sílvia, ela passou a seguir o religioso em 2019, após desenvolver depressão. "Acreditava piamente na honestidade dele e chamava ele de padinho".

Nessa sexta, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) informou haver cinco inquéritos policiais investigando o padre. Como os casos tramitam em segredo de Justiça, detalhes sobre as outras acusações contra Airton Freire não foram divulgadas.

Conforme o órgão ministerial, a prisão do padre foi necessária para "garantir a continuidade do trabalho investigativo da Polícia", "afastar os riscos de reiteração delitiva" e assegurar proteção às vítimas que procuraram o Estado para relatarem fatos criminosos contra suas dignidades sexuais. Três membros do MPPE foram destacados para acompanhar o caso.

“O Ministério Público do Estado de Pernambuco tem feito exame criterioso dos elementos de prova até então colhidos e pauta-se pelas normas internas e internacionais inseridas no sistema jurídico pátrio, preocupado principalmente com os direitos humanos e com as medidas necessárias para resguardar e evitar revitimizações das vítimas que buscaram o aparato estatal para relatarem violências sexuais que estão sob investigação”, afirmou em nota o órgão.

A operação que levou à prisão do padre teve participação da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além da prisão, um mandado de busca e apreensão foi cumprido.

O POVO questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) qual foi a atuação da polícia cearense no caso e se há denúncias contra o padre no Estado.

A pasta orientou que a Polícia Civil de Pernambuco fosse procurada, o que O POVO fez, mas, até o momento, não obteve resposta. Em nota, a polícia pernambucana afirmou que detalhes das investigações serão apresentados “em momento oportuno”.

O que diz a defesa do padre Airton Freire

Em nota, os advogados de defesa do padre afirmaram que a prisão é "totalmente contrário às condições previstas em lei e será tratado em habeas corpus a ser impetrado pela defesa".

Os advogados Marcelo Leal e Mariana Carvalho ainda citaram o debilitado estado de saúde do religioso e que, em nenhum momento, ele atrapalhou as investigações. Em outras ocasiões, o padre já havia se manifestado afirmando ser vítima de uma injustiça. Confira a nota na íntegra:

Surpreendeu a defesa do padre Airton Freire a decisão de decretar a prisão preventiva do sacerdote. O feito é totalmente contrário às condições previstas em lei e será tratado em habeas corpus a ser impetrado pela defesa. Importante lembrar que o padre, um homem de 67 anos, sofre sérias restrições de saúde.

A decisão ignora que o padre havia se afastado das funções eclesiásticas e da presidência da Fundação Terra, onde desenvolve um trabalho social que atendeu milhares de pessoas nos últimos 40 anos. Depois do afastamento, ficou isolado em sua residência — que é fixa, onde ele pode ser encontrado a qualquer momento —, de forma a não interferir nas investigações.

Apesar de todo o apoio que tem recebido de milhares de pessoas na internet e em manifestações públicas nas ruas de Arcoverde (PE), o padre jamais estimulou ou insuflou movimentos, de modo a não causar comoção social ou desordem pública. E mais: agiu de boa fé ao concordar em se apresentar espontaneamente à Justiça após a decretação da prisão, sem criar mecanismos de retardamento do cumprimento da ordem legal.

Saiba mais sobre o padre e a Fundação Terra

Conforme o site da Fundação Terra, o padre Airton Freire é autor de cerca de 100 livros e inúmeros discos de músicas e de mensagens espirituais gravadas em áudio. Todo o dinheiro obtido com a venda das produções é revertido à fundação, afirmava ele.

Em entrevista a O POVO em 2007, o padre afirmou que se ordenou padre diocesano em 1982 e, em 1984, conheceu a Rua do Lixo, em Arcoverde. No local, ele se deparou com a pobreza das pessoas que se valiam do lixo para sobreviver, o que o motivou a criar uma associação, depois fundação, para ajudá-las.

O site da Fundação Terra afirma que os projetos da entidade “têm como objetivo integrar as famílias, ajudando suas necessidades básicas, ou seja, habitação e alimentação, saúde e educação (dentro das limitações financeiras da instituição)”.

“Os programas de desenvolvimento buscam capacitar às pessoas que moram na Rua do Lixo e nos municípios vizinhos, bem como em Maracanaú, contribuindo para a consecução das seguintes metas: erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar a educação primária universal, promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna”.