Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de jogador do Palmeiras é condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio

Genitor de Felipe Anderson foi preso na última quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:54

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão
Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foi condenado pela Justiça do Distrito Federal, o pai do jogador do Palmeiras, Felipe Anderson. Sebastião Tomé Gomes foi sentenciado a 14 anos de prisão por duplo homicídio. Ele foi preso na última quinta-feira (28).

O caso em questão ocorreu em 2015. Segundo informações do portal G1, Sebastião atropelou o motociclista Bruno Santos da Silva, de 30 anos, e a idosa Noêmia Caldeira Gomes, de 61, em Santa Maria. Na ocasião, o réu teve uma discussão com o motociclista, porque o homem estaria ameaçando uma mulher com quem ambos estavam se relacionando.

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado por duplo homicídio

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão por Reprodução/ Redes sociais
Veículo após o acidente, em 2015 por Reprodução/ Isabella Calzolari/G1
Publicação antiga de Felipe Anderson com o pai em uma rede social por Reprodução
Felipe Anderson atuando pela seleção brasileira, em 2016 por Reprodução/ Redes sociais
Felipe Anderson é atualmente o camisa 9 do Palmeiras por Reprodução/ Redes sociais
Felipe Anderson por Reprodução/ Redes sociais
1 de 6
Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão por Reprodução/ Redes sociais

O pai de Anderson avançou contra a vítima e acabou atingindo a casa da idosa, que também morreu com a colisão. Após a ação, ele se apresentou na delegacia alegando que atropelou uma pessoa e chegou a fazer o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi preso, acabou sendo liberado três dias depois.

Sebastião deve cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Ele foi preso por policiais da 20ª Delegacia de Polícia Civil, mas não há informações sobre qual será a unidade prisional para onde ele será encaminhado.

Mais recentes

Imagem - Empresário que matou gari é indiciado e pode pegar até 35 anos de prisão

Empresário que matou gari é indiciado e pode pegar até 35 anos de prisão
Imagem - Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro
Imagem - A lei permite que Eduardo Bolsonaro exerça o mandato nos EUA? Entenda

A lei permite que Eduardo Bolsonaro exerça o mandato nos EUA? Entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua