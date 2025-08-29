Pai de jogador do Palmeiras é condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:54
Foi condenado pela Justiça do Distrito Federal, o pai do jogador do Palmeiras, Felipe Anderson. Sebastião Tomé Gomes foi sentenciado a 14 anos de prisão por duplo homicídio. Ele foi preso na última quinta-feira (28).
O caso em questão ocorreu em 2015. Segundo informações do portal G1, Sebastião atropelou o motociclista Bruno Santos da Silva, de 30 anos, e a idosa Noêmia Caldeira Gomes, de 61, em Santa Maria. Na ocasião, o réu teve uma discussão com o motociclista, porque o homem estaria ameaçando uma mulher com quem ambos estavam se relacionando.
O pai de Anderson avançou contra a vítima e acabou atingindo a casa da idosa, que também morreu com a colisão. Após a ação, ele se apresentou na delegacia alegando que atropelou uma pessoa e chegou a fazer o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi preso, acabou sendo liberado três dias depois.
Sebastião deve cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Ele foi preso por policiais da 20ª Delegacia de Polícia Civil, mas não há informações sobre qual será a unidade prisional para onde ele será encaminhado.