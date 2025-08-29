JUSTIÇA

Pai de jogador do Palmeiras é condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio

Genitor de Felipe Anderson foi preso na última quinta-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:54

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foi condenado pela Justiça do Distrito Federal, o pai do jogador do Palmeiras, Felipe Anderson. Sebastião Tomé Gomes foi sentenciado a 14 anos de prisão por duplo homicídio. Ele foi preso na última quinta-feira (28).

O caso em questão ocorreu em 2015. Segundo informações do portal G1, Sebastião atropelou o motociclista Bruno Santos da Silva, de 30 anos, e a idosa Noêmia Caldeira Gomes, de 61, em Santa Maria. Na ocasião, o réu teve uma discussão com o motociclista, porque o homem estaria ameaçando uma mulher com quem ambos estavam se relacionando.

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado por duplo homicídio 1 de 6

O pai de Anderson avançou contra a vítima e acabou atingindo a casa da idosa, que também morreu com a colisão. Após a ação, ele se apresentou na delegacia alegando que atropelou uma pessoa e chegou a fazer o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi preso, acabou sendo liberado três dias depois.