'Parte de mim está indo embora', diz noiva de delegado morto em assalto; cidade em PE para em velório

Corpo de Josenildo, morto em São Paulo, foi velado na Escola Municipal XV de Março, onde ele estudou





Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 13:38

O corpo do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32 anos, morto vítima de latrocínio, em São Paulo, foi enterrado nesta quinta-feira (16) no município de Chã Grande, em Pernambuco. Amigos e familiares se emocionaram na despedida do jovem.

"Estou arrasada. Uma parte de mim está indo embora. O sentimento da cidade não é diferente. Ele é um filho da cidade que alcançou voos maiores, todo mundo ficou feliz. E não era dessa forma que esperávamos receber ele de volta", disse a noiva do delegado, Gabriela Rodrigues, em entrevista à TV Jornal.

Segundo o Jornal do Commercio, o comércio do município ficou fechado em luto. O corpo de Josenildo foi velado no Ginásio de Esportes José Barbosa Filho, localizado na Escola Municipal XV de Março, onde ele estudou.

"Quero guardar a lembrança que ele era determinado, que ele avançou mesmo diante das dificuldades. Ele era paciente e determinado. O próximo sonho dele era voltar para Pernambuco. Ele também queria lecionar para cursinho, queria ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos, seus sonhos", contou a noiva.

Ele havia se formado na Polícia Civil paulista em novembro de 2024.

Josenildo foi nomeado delegado em maio de 2024, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado. Em uma postagem nas redes sociais, ele comemorou a nomeação, destacando a importância do momento para sua vida.

A mãe, emocionada, também fez uma homenagem nos comentários. "Meu coração explode de felicidade por mais uma etapa concluída. Desejo que você siga em busca de sua felicidade e continue sendo esse filho abençoado que sempre foi. Parabéns pelo dia de hoje e por essa grande realização na sua vida", escreveu.

Em novembro, após concluir a formação na Academia de Polícia (Acadepol), Josenildo foi parabenizado novamente pela mãe, que destacou o "esforço, dedicação e perseverança" do filho.

Na postagem, ela expressou orgulho pelo momento histórico e desejou uma carreira brilhante, repleta de sabedoria e sucesso, pedindo a Deus que o protegesse. A publicação acompanhava uma foto de Josenildo com uma placa da escola de polícia e a informação de que ele havia obtido nota máxima em seu TCC.

Após a formatura, Josenildo foi designado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro, na capital paulista. Sua morte foi lamentada tanto pela Polícia Civil de São Paulo quanto pela de Pernambuco.