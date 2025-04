RELIGIÃO

'Partiu para a violência': homem invade igreja e destrói imagens de santos

Pároco diz que suspeito entrou no local para agredi-lo

Um homem ainda não identificado invadiu uma igreja católica na região do Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo, e quebrou imagens de santos na manhã de domingo (6), antes da missa. A ocorrência foi flagrada por câmeras de segurança e a Polícia Civil investiga o caso. >

Segundo o pároco da igreja, Genaldo Laurindo, o suspeito teria ido até o local para agredi-lo, mas, como não o encontrou, destruiu os objetos religiosos. "Era alguém que queria falar comigo ou me agredir. Não me achando, partiu para a violência", contou nas redes sociais.>

O suspeito derrubou a imagem de Bom Jesus, padroeiro da igreja, e Santa Edwiges, considerada a “padroeira dos pobres e endividados". Nas imagens ainda é possível ver quando, mesmo com os objetos já no chão, o homem volta a jogá-los no chão para despedaçar mais. >