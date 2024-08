SAIBA ONDE FICA

Maior estátua católica do mundo já atrai visitantes mesmo não finalizada

A estátua de 70 metros de altura em homenagem a São Miguel Arcanjo no interior de São Paulo já recebe visitantes e peregrinos mesmo não finalizada. A figura tem sido construída no terreno do futuro complexo religioso da Gruta do Arcanjo, em São Miguel Arcanjo, a 180 quilômetros da capital paulista. Quando pronta, será a maior estátua católica do mundo.