Cerca de 100 igrejas católicas celebram Corpus Christi em Salvador e RMS

As igrejas católicas estão em festa nesta quinta-feira (30), data em que se celebra o Corpus Christi. A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é o momento de relembrar a morte e ressurreição de Jesus e é tão importante que em muitos lugares é feriado. Em Salvador e na Região Metropolitana, 102 templos estão celebrando missas e procissões, alguns com o tradicional tapete, e 15 deles terão também eventos à tarde.