CHEFE DO CRIME

Traficante evangélico ordena fechamento de igrejas católicas no Rio

O chefe do tráfico do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, teria ordenado que as igrejas católicas das regiões do Brás de Pina e Parada de Lucas, na Zona Norte, fechassem no sábado (6). Segundo moradores, traficantes armados foram até as paróquias para dar o comunicado. As informações são do jornal O Dia.