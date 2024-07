FALSO

Arquidiocese denuncia 'falso padre' atuando em igrejas de Salvador

Ele portava uma ata de Ordenação Diaconal falsa para comprovar o cargo. O documento falsificado tem a assinatura do Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha.

A Cúria Metropolitana de Brasília informou que tomou conhecimento da suposta Ordenação Diaconal de Marcos, conforme consta na Ata, mas ressaltou que as autoridade eclesiásticas citadas não têm conhecimento de qualquer oficialidade para a realização deste Sacramento da Ordem no território da Arquidiocese de Brasília. "Sequer existem as legítimas cartas dimissórias do suposto padre!, ressaltou.