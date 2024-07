FÉ EM SALVADOR

Prefeito confirma show de Padre Fábio de Melo na trezena de Santa Dulce

Evento acontecerá no mês de agosto

A participação do padre Fábio de Melo na trezena de Santa Dulce dos Pobres, em Salvador está confirmada. O evento religioso acontecerá no mês de agosto, quando é celebrada a santa baiana.

"Está confirmado. Já fechamos e agora estamos em fase de contratação. Na segunda-feira, eu sento com Maria Rita [da Obras Sociais Irmã Dulce] para fechar a programação", afirmou o prefeito Bruno Reis, durante a inauguração do Hospital do Homem, na Cidade Baixa, nesta sexta-feira (5).