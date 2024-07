DOMINGÃO

Padre Marcelo Rossi chama atenção por mudança de visual e comenta empurrão de fiel

Convidado do Domingão com Huck, padre falou sobre depressão e a recuperação da saúde física após empurrão em 2019

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 1 de julho de 2024 às 07:47

Padre Marcelo Rossi chama atenção pela mudança de visual e comenta empurrão de fiel Crédito: Reprodução

O padre Marcelo Rossi impressionou o público mais uma vez com a transformação corporal desde 2019. Ele foi convidado pelo apresentador do Domingão, Luciano Huck, para falar sobre o processo de tratamento e melhora da depressão no programa deste domingo, 30.

No momento mais depressivo do padre, Marcelo Rossi chegou a pesar apenas 60 quilos, mesmo medindo 1,95 metro.

"Hoje não estou mais em depressão. Eu tenho um passado que muitos não sabem, mas também sou formado em Educação Física", contou durante a conversa. Além da carreira musical, ele é famoso nas redes sociais por se dedicar na academia e ficar "maromba".

"Antes (de entrar para a vida religiosa), eu era bem forte. Depois me esqueci daquilo que ensinava aos outros (cuidar de si). No empurrão, eu me dei conta que também tinha que me cuidar.

"Empurrão em padre Marcelo RossiO empurrão refere-se a um incidente em 2019, quando uma mulher invadiu uma missa que ele estava celebrando em Cachoeira Paulista (interior de São Paulo), subiu no palco e o empurrou de uma altura de dois metros.

Semanas depois do acidente, ele afirmou que aquela foi a "maior dor que sentiu em 52 anos de vida". Mesmo assim, ele voltou ao altar e continuou a rezar a missa.Para o padre, o que ele viveu no dia do empurrão foi um milagre, por não ter saído drasticamente ferido. Ele perdoou a mulher e não abriu Boletim de Ocorrência (BO).

Foi então que ele decidiu retomar os cuidados com a saúde física e mental.

"Quem passou por uma depressão sabe da importância de se cuidar. Eu tenho dois amigos, que são médicos: um do corpo e um da cabeça [psiquiatra], em que conversamos muito sobre a importância de se cuidar fisicamente e espiritualmente", comentou.